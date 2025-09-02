The Economist'ten Türkiye analizi: Küresel savunmanın yeni lideri

Savunma sanayii her geçen gün yeni adımları ile adından söz ettiriyor.

Son yıllarda savunma sanayiinde büyük başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının önemli bir kısmını yerli üretimle karşılıyor.

ÖNEMLİ BİR PAZAR KONUMUNDA YER ALIYOR

Türkiye, özellikle insansız hava araçları ve milli tank gibi projelerle ulusal savunma kabiliyetini daha da katladı.

Bir diğer yandan savunma sanayii ürünleri, dünya pazarlarında da rekabetçi konuma ulaştı.

THE ECONOMİST MERCEK ALTINA ALDI

İngiltere merkezli dergi The Economist, küresel savunma yarışındaki dengeleri değiştiren yeni gelişmeleri mercek altına aldı.

TÜRKİYE YÜKSELİŞTE

Analizde, özellikle Avrupa’daki savunma sanayilerinin Soğuk Savaş sonrasında toparlanmakta zorlandığı, Rusya’nın ise savaş ve yaptırımların etkisiyle ciddi darboğaza girdiği vurgulandı.

İşte tam da bu tabloda iki ülkenin yıldızlaştığına dikkat çekildi; Türkiye ve Güney Kore.

Son dönemde Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin vurgulandığı analizde, Ukrayna’da süren savaş ve küresel tedarik zincirlerindeki kırılganlığın ülkeleri ordularını hızla güçlendirmeye zorladığı ifade edildi.

RUSYA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Modern mühimmat ve gelişmiş silah sistemlerine duyulan ihtiyaç, her zamankinden daha acil. Ancak Batı’nın dev sanayileri hala eski kapasitelerini toparlamış değil.

Rusya ise ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci silah ihracatçısı olmasına rağmen, savaşın getirdiği yük, Batı yaptırımlarının kilitlediği parça tedariki ve üretim engelleri nedeniyle büyük bir düşüş yaşıyor.

KÜRESEL PAZARDA YÜKSELİŞTE

The Economist’in verilerine göre, Moskova’nın silah ihracatı 2022’ye kıyasla yüzde 50 azaldı, üstelik geleneksel müşteriler artık alternatif arayışına girmiş durumda.

İşte bu noktada analizde Türkiye ve Güney Kore’nin, boşluğu dolduran ve küresel pazarın en hızlı yükselen iki aktörü olarak sahneye çıktığı ifade edildi.

7 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE İHRACAT

Türkiye’nin, savunma sanayiinde stratejik otonomi hedefi doğrultusunda son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirdiği belirtilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla şekillenen yerli ve milli üretim hamlesinin, Türk savunma ihracatını 7 milyar dolar seviyesine taşıdığının altı çizildi.

SADECE BÖLGESEL DEĞİL KÜRESEL OYUNCU

Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi insansız hava araçları, dünyanın birçok noktasında savaşın seyrini değiştirdi.

Kara, deniz ve hava platformlarında eş zamanlı yürütülen modernizasyon çalışmaları Türkiye’yi artık sadece bölgesel değil, küresel bir oyuncu konumuna yükseltti.

Türk şirketlerinin, geleneksel alıcılarının yanı sıra Avrupa pazarında da yatırımlar yaparak etkisini artırdığına dikkat çekilen analizde böylece yalnızca silah satan değil, askeri teknoloji geliştiren, paylaşan ve stratejik iş birlikleri kuran bir yapıya evrildiği vurgulanıyor.

"ETKİLEYİCİ BİR YÜKSELİŞ"

Bununla birlikte Güney Kore de benzer şekilde, özellikle Avrupa ile yaptığı yüksek hacimli anlaşmalarla dikkat çekiyor.

NATO standartlarına uyumlu, hızlı teslimat ve maliyet avantajı sunan Seul, tanklardan topçu sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ihracatını katladı. The Economist, Kore’nin bu başarısını 'etkileyici bir yükseliş' olarak nitelendiriyor.

Analizde, son olarak Türkiye ve Güney Kore’nin artık küresel savunma yarışında sadece izleyici olmadığı aksine, oyunun kurallarını değiştiren, etkisi giderek büyüyen iki stratejik aktör haline geldiği ifade edildi.