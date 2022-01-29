The Economist'ten Ukrayna yorumu: Rus ruleti

İngiltere merkezli dergi, son baskısında iki ülke arasında yaşanan gerilim ve Moskova'nın olası hamlelerini gündeme getirdi. İşgal durumunda Rusya'nın karşılaşabileceği yaptırımlar sıralandı.

Rusya'nın Ukrayna çevresinde ve Karadeniz'de tatbikat kapsamında askeri hareketliliğini artırması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 8 bin 500 Amerikan askerini teyakkuz haline geçirmesi, Kiev ile Moskova arasında çatışma çıkma ihtimalini artırıyor.

Biden, Rus ordusunun şubat ayında Ukrayna'ya girebileceğini belirtirken, Rusya ısrarla "İşgal olmayacak" mesajı veriyor.

İNGİLİZ BASININDAN RUS RULETİ BENZETMESİ

Londra merkezli The Economist dergisi, "Rus ruleti" başlıklı haberinde, muhtemel işgal girişimi sırasında yaşanabilecekleri sıraladı.

Haberde, "Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgal etmek üzere mi? Yoksa komşusundan (Ukrayna) ve Batı'dan tavizler koparmak için blöf mü yapıyor?" soruları yöneltildi.

"PUTİN'İN NİYETİNİ KİMSE BİLMİYOR"

Putin'in niyetini tam olarak kimsenin bilmediği belirtilerek, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bile "tahminlerde bulunduğu" kaydedildi. Ancak bir savaş durumunda dünyanın riskleri anlaması gerektiği aktarıldı.

İhtimallerin sıralandığı haberde, "Belki de Putin, Rus kuvvetlerinin başkent Kiev'i ele geçirmek ve hükümeti devirmek için Ukrayna'nın derinliklerine girmesine yönelik geniş kapsamlı bir işgal planlıyor. Ya da Putin, Rusya'yı Kırım'a bağlayan bir koridor oluşturarak Ukrayna'nın doğusunda daha fazla toprak elde etmeye çalışabilir. Küçük bir savaş da isteyebilir." denildi.

"BÜYÜK ÇAPTA RUS İŞGALİ..."

Rus ordusunun geniş kapsamlı işgal girişimine kalkışması halinde yaşanabilecekler, şu şekilde ifade edildi:

"Büyük çapta bir Rus işgali, 1940'lardan bu yana Avrupa'nın en büyük savaşı ve demokratik olarak seçilmiş bir Avrupa hükümetinin yabancı bir işgalci tarafından o zamandan beri ilk devrilmesi olur. Ruslar, özellikle uzun süreli çatışmada yalnızca kayıplar vermekle kalmaz, aynı zamanda sayısız Ukraynalının ölümüne yol açar."





"RUS BANKALARI SERT BİR ŞEKİLDE CEZALANDIRILIR"

Dergi ayrıca, savaş nedeniyle uygulanabilecek ekonomik yaptırımlar ve bunların etkilerini mercek altına aldı.

"Rusya ağır yaptırımlara maruz kalır." denilen yazıda, "Bankaları sert bir şekilde cezalandırılır ve ekonomisi önemli Amerikan yüksek teknolojili parçalardan yoksun kalır. Putin'in kendisi de dahil olmak üzere ultra zenginlerin yurt dışında harcamaları ve tasarrufları engellenebilir. Sıradan Ruslar, daha düşük yaşam standartlarından muzdarip olur." ifadeleri kullanıldı.

Yazının devamında şunlar aktarıldı:

İKİ ÜLKE DAHA NATO'YA KATILABİLİR

"Ukrayna'nın boyun eğdirilmesinin Rusya'ya stratejik bir maliyeti olur. Rusya'nın gölgesindeki her ülke, güvenlik hesaplarını revize eder. NATO, doğudaki üyelerinin savunmasını güçlendirir. İsveç ve Finlandiya İttifak'a katılabilir."

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