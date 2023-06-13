The Hill: ABD, Türkiye'ye sırtını dönemez ABD merkezli medya kuruluşu, Ankara ile ilişkilerde Batı'nın dikkatli olması gerektiğini söyledi. Meselelerin çözümündeki rolüne işaret edilen Türkiye hakkında, "Çok önemli bir coğrafi konuma sahip" denildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz ay yeniden seçilerek söz konusu göreve gelmesinin yankısı ABD'de sürüyor.

Ülkenin yayın organlarından The Hill gazetesi, Ankara'nın uluslararası meselelerdeki kritik rolünden ve jeopolitik konumundan bahsettiği "ABD neden Türkiye'ye sırt çeviremiyor?" başlıklı bir analiz yayınladı.

Erdoğan'ın 5 yıllığına tekrar seçilmesinin ABD ve NATO müttefiklerine "sert bir mesaj" gönderdiği, bunun da Rusya ile Ukrayna arasında denge politikası sürdüren Türkiye'ye ile ilişkilerde dikkatli olunması gerektiği anlamına geldiği belirtildi.

Büyük güç Türkiye

Analizde, bu konuya ilişkin, "Erdoğan, Rusya ile Batı arasında neredeyse tarafsız bir konum oluştururken, güçlü bir adam olarak itibarını artırması muhtemel." denildi.

Ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Doğu bloku arasında yer alan Türkiye'nin "büyük bir güç ve köprü konumunda" olduğuna dikkat çekildi.

Washington ile Moskova arasında denge siyaseti güdüyor

Washington yönetiminin, Erdoğan ile kuracağı diyaloglarda dikkatli olması gerektiği de belirtilerek, şunlar aktarıldı:

Erdoğan, artık Washington ile Moskova arasında denge siyaseti güdüyor. Hem Putin hem de Biden onu tebrik ederken dikkatliydi.



Türkiye çok önemli bir coğrafi konuma sahip. Karadeniz'e girişi korurken, Ukrayna'daki limanlara hareket eden gemiler üzerinde kontrolü elinde tutuyor.

Erdoğan, tahıl sevkiyatının yolunu açtı

NATO'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarından dolayı müteşekkir olması gerektiği hatırlatılan söz konusu yazıda, buna ilişkin gerekçe şu şekilde açıklandı:

Ukrayna'nın güç durumdaki ekonomisini sürdürmek ve diğer ülkeleri beslemek için gerekli olan tahıl sevkiyatının başlatılmasının yolunu açtı.

İsrail'i eleştirirken, onlarla diplomatik ilişkileri yeniden kuruyor

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler de analizin bir diğer konusu oldu. "Erdoğan, Filistinlilerle çatışmalarda İsrail'i sert bir şekilde eleştirirken, aynı zamanda İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden kuruyor." ifadesi kullanıldı.

Görüşlerine yer verilen ABD Dış İlişkiler Konseyi'nden Steve Cook, "Washington ve Ankara artık onları birbirine bağlayan kapsayıcı tehditleri veya çıkarları paylaşmıyor." görüşünü paylaştı.

Erdoğan'ın kazanması, Amerikalıları hayal kırıklığına uğrattı

Bununla birlikte Washington'ın, iktidarını sürdüren Erdoğan'ı karşısına almasının yanlış olacağı uyarısı yapıldı ve şöyle denildi: