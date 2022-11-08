Petrol
97.72
-0.20%
Euro
18.7067
0.93%
Dolar
18.5957
0.64%
Altın
1.018
2.38%
Borsa
4360
0.00%
Bitcoin
365.587
-6.23%
BTXN Coin
10.04
-0.88%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    The Sun: Rus nükleer füzesi, İngiltere'yi 6 dakikada vurabilir

    The Sun: Rus nükleer füzesi, İngiltere'yi 6 dakikada vurabilir

    Rus ordusunun nükleer füze çalışmaları devam ederken, İngiltere gelişmeleri yakından takip ediyor. İngiliz gazetesi, Satan-2'nin etki alanına dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İngiliz basını, Rusya'nın sahip olduğu nükleer füzelerle ilgili bir habere imza attı.

    The Sun gazetesinin haberinde, ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hipersonik Satan-2 nükleer füzesini test etmeyi planladığı yazıldı.

    Haberde, "Putin'in, yıl sonuna kadar durdurulamaz hipersonik Satan-2 nükleer füzesinin ikinci testini planladığı söyleniyor." denildi.

    "Sadece 6 dakika içinde yok etme potansiyeline sahip"

    Senaryoya yer verilerek, Rusya'dan atılacak olası bir nükleer füzenin İngitere'yi "sadece 6 dakika içinde yok etme potansiyeline sahip" olduğu kaydedildi.

    Rus Politikacı Aleksey Zhuravlyov'un, daha önce İngiltere'yi "birkaç dakika içinde Satan-2 hipersonik füzesiyle bombalamakla ve Finlandiya'yı sadece 10 dakika içinde yok etmekle" tehdit ettiği anımsatıldı.

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü, TASS'a yaptığı açıklamada, "Uçuş tasarım testleri, potansiyel olarak gerçekleştirilecek ikinci bir test lansmanı ile bu yılın sonundan önce devam edebilir." dedi.

    Putin: Her türlü savunmayı aşabilir

    Putin'in, nisan ayındaki başarılı ilk testin ardından nükleer füzenin "her türlü savunmayı aşabileceğini" ve "Rusya'yı tehdit etmeye çalışanları iki kez düşünmeye zorlayabileceğini" söylemişti.

    Öte yandan mayıs ayında dönemin Rusya Uzay Ajansı Başkanı ve Putin'in yakın müttefiki Dmitriy Rogozin, yaklaşık 50 Satan-2 füzesinin "seri üretimde" olduğunu ve yakında savaşta kullanılacağını belirtmişti.

    The Sun: Rus nükleer füzesi, İngiltere yi 6 dakikada vurabilir #1

    Rusya nükleer silahlarla tatbikat yaptı ViDEO


    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
    Gündem

    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Fenerbahçe - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    Fenerbahçe - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    Görüş Bildir