The Wall Street Journal muhabiri Rusya'da tutuklandı ABD merkezli The Wall Street Journal'ın Rusya'nın başkenti Moskova'da görev yapan muhabiri Evan Gershkovich, Yekaterinburg kentinde casusluk şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İHA

ABD merkezli The Wall Street Journal'ın Moskova bürosu muhabiri Evan Gershkovich'in casusluk şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Lefortovo bölge mahkemesine çıkarılan Gershkovich, 29 Mayıs'a kadar tutuklandı.

Kremlin tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada Gershkovich'ün suçüstünde yakalandığı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Yekaterinburg'da gözaltına alınan Gershkovich hakkında, "Gazetecilik adına hiçbir şey yapmıyor" dedi.

The Wall Street Journal'dan açıklama

The Wall Street Journal'dan yapılan açıklamada Gershkovich'in tutuklanmasından dolayı büyük endişe duyulduğu kaydedildi.

Gershkovich'in ve Gershkovich'in ailesinin yanında olduklarını ifade eden The Wall Street Journal yetkilileri, "The Wall Street Journal, iddiaları şiddetle reddediyor" açıklamasında bulundu.

Rus medyasında 32 yaşındaki Gershkovich'in casusluktan 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.