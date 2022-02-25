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    THY, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti

    Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov kentine düzenlenecek seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
    • AA
    • 25.02.2022 - 00:59
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 01:08
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    THY, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti

    THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2 Mart (dahil) tarihine kadar Rostov-na-Donu çıkışlı/varışlı uçuşlar, 26 Şubat'a (dahil) kadar Belarus çıkışlı/varışlı seferler ile 4 Mart'a (dahil) kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." denildi.

    UKRAYNA, MOLDOVA, BELARUS, ROSTOV SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

    Açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle 25-26 Şubat tarihli Ukrayna çıkışlı ve varışlı uçuşların da iptal edildiği bildirildi.

    Yolcuların değişiklik ve iade işlemlerini, biletin satın alındığı acente üzerinden, THY web sitesinden veya 08503330849 numaralı çağrı merkezinden yapabilecekleri belirtildi.

    THY, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti #1


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