ABD'de TikTok’ta gördüğü yardım işaretini yapan kız kurtarıldı

Yaşlı bir adam tarafından kaçırılan 16 yaşındaki çocuk, kaçırılma sırasında TikTok’ta gördüğü yardım işaretini kullandı. Polis ekipleri, durumu fark eden motosikletlinin yardımıyla çocuğu kurtardı.

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki çocuk, 61 yaşındaki bir adam tarafından kaçırıldı.

Çocuk için 2 Kasım günü Kuzey Karolina Asheville'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldı.

TIKTOK'TA GÖRDÜĞÜ YARDIM İŞARETİYLE KURTULDU

İhbar sonrası otoyolda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, yanındaki araç camından bir kız çocuğunun ‘Yardıma ihtiyacım var’ hareketini yaptığını gördü. TikTok'taki işareti tanıyan sürücü, durumu polise bildirdi. Yardım isteyen çocuğun, kaçırılan çocuk olduğu tespit edildi.

Yetkililer, daha sonra motosiklet sürücüsünün, aracı takip ederek polise sürekli şüpheli aracın güncel konumunu bildirmesini istedi. Polis, motosikletlinin takip ve yardımıyla kaçırılan kız çocuğunu kurtardı.

‘YARDIMA İHTİYACIM VAR’ İŞARETİ NEDİR?

Kanada Kadınlar Vakfı tarafından tanıtılan acil durum el işareti, tüm dünyada kadınların gizlice yardım istemesi veya sıkıntıda olduğunu göstermesi için kullanılan bir el işaretidir.

KADINLARIN ACİL DURUM İŞARETİ

Pandemi sırasında zor durumda olan kişilerin dışarıya çıkarak yardım istemesi zorlaştığı için tüm dünyada tanıtılmıştır.

Hareket; bir el yukarı, avuç içi dışarı, başparmak avuç içine bastırılmış şekilde ve sonra diğer parmakları başparmağın üstüne kapatacak şekilde el kapatılır, dikkat çekmek için bu hareketin yapılmasına devam edilir. Bu hareket tüm dünyada “Yardıma ihtiyacım var” anlamına gelir.