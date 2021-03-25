Myanmar zulmünden Bangladeş’e kaçan Müslüman mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangın, binlerce barınağı yok etti. TİKA, bölgede yemek dağıtımı çalışmalarına başladı.

Bangladeş Cox Bazar’da, Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Balukhali kampında 23 Mart'ta çıkan yangının yaraları sarılmaya çalışılıyor…

20 binden fazla kişinin evsiz kaldığı yangın sonrası, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), bölgede bulunan mutfağı aktif hale getirmek için çalışmalara başladı.

TİKA’nın, Dünya Gıda Programı (WFP) ile 20 bine yakın mülteciye günlük 2 öğün sıcak yemek sağlayacağı öğrenildi.

24 SAAT ÇALIŞILACAK

Bangladeş makamlarından yapılan açıklamaya göre, sıcak yemek dağıtımının 15 gün sürmesi planlandığı ifade edildi.

Bu süre zarfı içinde, TİKA’nın 24 saat çalışıp yemek dağıtmaya devam edeceği belirtildi.

400 KİŞİYE ULAŞILAMADI

Kampta çıkan yangın sonrası Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bangladeş Temsilcisi Johannes Van der Klaauw, 400 kişiye ulaşılamadığını söylemişti.

Burma İnsan Hakları Ağı İcra Direktörü (BHRN) Kyaw Win, 15 binden fazla barınağın yok olduğunu, en az 28 kişinin öldüğünü ve 40’tan fazlasının ise yaralandığını açıklamıştı.

TİKA, Bangladeş’teki Arakanlı mültecilere sıcak aş dağıtacak ViDEO