TikTok CEO'su, uygulamanın Çin hükümeti ile bağlantıları sebebiyle ABD Kongresi'nde ifade verdi TikTok CEO'su Shou Chew, uygulamanın ulusal güvenlik riski yarattığı ve Çin hükümeti ile bağlantılarının olduğu endişesi sebebiyle ABD Kongresi'nde ifade verdi. Uygulama, duruşma esnasında bir "silah" olarak nitelendirildi.

İHA

Dünyanın en ünlü sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'un CEO'su Shou Chew, TikTok'un sebep olduğu çeşitli endişelerden dolayı ABD Kongresi'nde ifadeye çağrıldı.

"Çin hükümetine bilgi sunma, ulusal güvenlik tehdidi" endişesi

Chew, uygulamanın Çin hükümetine bilgi sunma, veri güvenliği, ulusal güvenlik tehdidi ve gençlerin ruh sağlığını etkileme endişeleri çerçevesinde ABD Kongresi’nin Enerji ve Ticaret Komitesi'ne ifade verdi.

İddiaları reddetti

Çin hükümetinin uygulamayı casusluk ve propaganda yaymak için gizli bir araç olarak kullandığı endişeleriyle ABD'de yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalan TikTok’un CEO'su Chew ifadesi sırasında iddiaları reddederek, platformun veri güvenliği risklerini azaltacağını söyledi.

“Birçok riskin varsayımsal ve teorik riskler olduğunu düşünüyorum”

Yaklaşık 5 saatten fazla süren duruşma sırasında ABD Kongresi Komite üyeleri, Çin hükümetinin uygulama üzerinden kullanıcı verilerine ne kadar erişimi olduğu konusundaki endişelerini dile getirdi.

Chew, ABD'li yetkililerin güvenlik endişelerini "varsayımsal" olarak nitelendirerek, "Belirtilen birçok riskin varsayımsal ve teorik riskler olduğunu düşünüyorum, ben herhangi bir kanıt görmedim" dedi.

“Bir seçimle ilgili tehlikeli yanlış bilgileri çok ciddiye alıyoruz"

Chew, platformun siyasi reklam yapmadığının da altını çizerek, şöyle dedi:

"Bildiğim kadarıyla siyasi reklam almayan tek platform biziz. Diğer platformların bunu söyleyebileceğini sanmıyorum” ifadelerini kullandı. Chew, TikTok'un siyasi reklamlar hakkındaki politikasını göz önünde bulundurarak, "Özellikle bir seçimle ilgili tehlikeli yanlış bilgileri çok ciddiye alıyoruz"

TikTok silah olarak nitelendirildi

Temsilci McMorris Rodgers duruşma sırasında TikTok için, "Çin Komünist Partisi'nin insanları gözetlemek, gördüklerimizi manipüle etmek ve gelecek nesilleri istismar etmek için kullandığı bir silahtır" değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ise, TikTok'un yasaklanmasını desteklediğini söyledi.

"Teknolojiniz ölüme yol açıyor"

Kongre ayrıca, TikTok'un çocuklar üzerindeki potansiyel etkisiyle ilgili endişeleri de vurgulayarak, araştırmaların TikTok'un gençlere duygusal sıkıntı oluşturan ve yeme bozukluğuna sebep olan paylaşımları bulundurduğunu söyledi.

Kongre temsilcisi Gus Bilirakis, TikTok'un çocukların kendine zarar vermeyi teşvik eden içeriğe maruz kalmasına izin veren içerik denetleme eksikliği olduğunu söyleyerek, "Teknolojiniz kelimenin tam anlamıyla ölüme yol açıyor" dedi.

"Sektördeki çoğu oyuncudan daha fazla veri topladığımıza inanmıyorum"

Kongre’nin TikTok'u veri gizliliği konusunda sorgularken platformun herhangi bir sağlık veya konum verisi toplamamayı taahhüt edip edemeyeceğini sorusuna Chew şunları söyledi:

"Bunlar, sektörümüzdeki diğer birçok şirket tarafından sıklıkla toplanan verilerdir. Neler topladığımız konusunda kullanıcılarımıza karşı çok şeffaf olmaya kararlıyız. Sektördeki çoğu oyuncudan daha fazla veri topladığımıza inanmıyorum"

"TikTok öyle ya da böyle sona ermeli"

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, uygulamanın Çinli sahipleri platformdaki paylarını devretmeyi kabul etmedikçe TikTok'u ABD'den yasaklanacağını ifade etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, TikTok için "Öyle ya da böyle sona erdirilmesi gerekiyor" demişti.

TikTok birçok ülkede resmi kurumlarda yasaklandı

TikTok’a şu ana kadar, güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek, Avrupa’da Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, İngiltere hükümeti ve parlamentosu, İsveç hükümetinde, ABD’de ise Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu ile ABD Temsilciler Meclisi’nde resmi cihazlarda kullanımı yasaklandı.