TikTok fenomeni, cenazesine helikopterle gelip herkesi şaşırttı TikTok fenomeni David Baerten, ailesi ve arkadaşlarını kandırarak, cenaze törenine helikopterle geldi. Baerten neden böyle acımasız bir kandırmaca işine girdiğini açıklayıp, sosyal medya hesaplarını kapattı.

ensonhaber.com

Sosyal medya platformu TikTok'ta ünlenen 45 yaşındaki Belçikalı David Baerten, kendisini ölmüş gibi gösterip, cenazesine helikopterle geldi. Hem ailesine hem de arkadaşlarına büyük bir şok yaşatan fenomen, amacının ailesi ve arkadaşlarına sürekli iletişimin ne kadar önemli olduğunu öğretmek olduğunu söyledi.

Eşini ve çocuklarını önceden haberdar etti

Baerten, eşine ve çocuklarına ise bu kadar acımasız olmadı, planını önceden anlattı. Fenomenin çekirdek ailesi de bu planın bir parçası oldu.

İnandırıcı olsun diye kızı paylaşımda bulundu

Cenazeye katılanlar, Baerten'ın kendi cenazesine helikopterle geldiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. İnandırıcı olması için Baerten'in kızı sosyal medyada gerçekten ölmemiş olan babası hakkında şunları yazdı:

Neden hayat bu kadar adaletsiz ? Neden sen? Sen büyükbaba olacaktın ve önünde hala uzun bir hayat vardı. Seni seviyorum! Seni asla unutmayacağız. Huzur içinde uyu Baba. Seni düşünmeyi asla unutmayacağım.

Ailesiyle daha çok zaman geçirmek istediğini söyleyip hesabını kapattı

Bu durum ve Baerten'ın TikTok hilesi, birçok kişi tarafından eleştirildi. Birçok kişi, yorumların ve kandırmacanın acımasız olduğunu düşündü. Ancak Baerten, tepkileri umursamadığını ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmesi gerektiğini göstermek amacıyla bu hileyi düzenlediğini ifade etti.

Ancak, kandırmaca sonrasında TikTok hesabını sildi.