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    Tiktok'un en çok takip edileni Khaby Lame yine gündemde! '21 yıldır İtalya'da..'

    Tiktok'un sessiz komedyeni gündemden düşmüyor.Tiktok fenomeni Khaby Lame bu kez neden gündeme geldi?İşte cevabı..
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 13:57
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    Tiktok'un en çok takip edileni Khaby Lame yine gündemde! '21 yıldır İtalya'da..'

    Geçtiğimiz günlerde Tiktok'ta 143 milyon takipçi sayısına ulaşarak dünyanın en çok takip edilen insanı olan Khaby Lame gündeme gelmişti.

    Tiktok un en çok takip edileni Khaby Lame yine gündemde! 21 yıldır İtalya da.. #1

    Khaby bu kez farklı bir olayla gündeme geldi.Khaby Lame 21 yıldır İtalya'da yaşamasına rağmen hala İtalya vatandaşlığı alamadığını açıkladı.

    Khaby Lame, La Repubblica gazetesi ile yaptığı röportajda "Bunca yıldır İtalyan kültüründe yaşayıp büyüyen ve temiz olan birinin hala vatandaşlık hakkına sahip olmaması adil değil"  ifadelerini kullandı.

    Bu olayların gündeme gelmesi üzerine bir İtalya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Lame'nin vatandaşlık başvurusunun kabul edileceğini, kısa zaman sonra yemin töreniyle İtalyan vatandaşlığı alabileceğini söyledi.

    Ancak bu açıklama sosyal medyada tepkiyle karşılandı.Bazı kullanıcılar Khaby'nin ünlü olması nedeniyle böyle özel bir hak almasına tepki gösterdiler.Sürecin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor..

    Tiktok un en çok takip edileni Khaby Lame yine gündemde! 21 yıldır İtalya da.. #2


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