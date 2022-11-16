Time: Bu kış, uzmanları endişelendiriyor

Avrupa'ya yönelik enerji kısıtlaması sonrası kıtada endişeli havanın hakim olduğu vurgulandı. Analizde, "Avrupa'da evler doğalgazla ısıtılıyor. En eski konut stoku İngiltere'de" denildi.

Kış mevsimine az bir süre kala uzmanlar, kendini hissettirmeye başlayan zorlu hava şartları konusunda uyarıyor.

ABD'nin kuzeyi ve Birleşik Krallık'ta, tahmin edilen ortalamadan daha soğuk bir mevsim bekleniyor.

Soğuk hava uyarısı

Gelişmeyi aktaran Time dergisi, "Soğuk hava, insan vücudu için tehlikeli olabilir. Bu kış, uzmanları endişelendiriyor." diye yazdı.

Sıradan bir soğuk mevsimin bile insan sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturabildiği belirtildi.

2015 araştırması: Ölenlerin yüzde 7'sinden fazlası soğuğa maruz kaldı

Lancet'te yayınlanan 2015 yılına ait bir araştırmaya işaret edilerek, dünya çapında 74 milyondan fazla ölümün analiz edildiği, bu ölümlerin yüzde 7'sinden fazlasının soğuk havaya maruz kalmaya atfedildiği bulundu.

Araştırmanın baş yazarı ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Profesör Antonio Gasparrini, “Soğuk algınlığıyla ilgili artan risk olduğuna dair kesin kanıtlar var.” dedi.

Avrupa'da evler doğalgazla ısıtılıyor

Artan doğalgaz maliyetlerinin, birçok ailenin evlerini ısıtmak için mücadele etmesi ve sorunu daha da karmaşık hale getirmesi anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Tromsö Üniversitesi'nden Profesör Tiina Ikaheimo, "Son derece endişeliyim. Özellikle Avrupa'da birçok ev doğalgazla ısıtılıyor. Evleri için gerekli olan enerjiyi satın almaya gücü yetmeyenler ve yaşlılar için özellikle endişeliyim." diye konuştu.

En eski konut stoku İngiltere'de

İngiltere'de yaşlılara hizmet veren bir hayır kurumunun Direktörü Caroline Abrahams, Avrupa'nın en eski konut stokunun İngiltere'de olduğunu anlattı.

Özellikle Rusya'nın Avrupa'ya enerji ihracatını azaltması nedeniyle faturaların hızla arttığını ve insanları bunalttığını dile getiren Abrahams, "Normalde ısıtmayı açmanın kendilerine ne kadara mal olacağından endişelenmeyen insanlar bile şimdi endişelenmek zorunda." ifadesini kullandı.

ABD merkezli dergide yayınlanan analizde şunlar kaydedildi:

Kalp krizi ve felç riski uyarısı

"Soğuk havalarla ilgili en tehlikeli şeylerden biri, özellikle kalp hastalığı gibi rahatsızlıkları olan kişilerde kalp krizi ve felç risklerinin artmasıdır.

Bu, vücudun sıcaklık düştükçe devreye giren doğal savunma sisteminin bir sonucudur: çevreye ısı kaybetmemek için, derideki kan damarları büzülür ve kan basıncında doğal bir artışa yol açar ve vücut soğuduğunda aniden yok olur. Ancak etkisi devam eder; insanların kan basıncı soğuk mevsim boyunca daha yüksek kalma eğilimindedir."





Solunum sistemi üzerinde sert etkilere yol açabilir

Soğuk algınlığının, ayrıca solunum sistemi üzerinde sert etkilere sahip olabileceği ve astım gibi solunum yolu hastalıklarını şiddetlendirebileceği uyarısı yapıldı.

Soğuk havada nefes almanın hava yolunu tahriş edebileceği, nefes almada zorluk, öksürük ve mukus üretimi gibi semptomları tetikleyebileceği anımsatıldı.