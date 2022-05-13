Time'dan iklim değişikliği kapağı: Soğuk Gerçek

ABD'nin haftalık dergisi Time, iklim değişikliğini kapağına taşıdı. Kapak başlığını ise "Soğuk Gerçek" yaptı.

İklim değişikliği dünyayı küresel çapta etkileyen en önemli sorunlardan biri olarak görülüyor.

Birçok ülke bu soruna karşı önlemler almaya çalışırken, çeşitli çevreci örgütler de iklim değişikliğine dikkat çekmek istiyor.

ABD'de yayınlanan haftalık haber dergisi olan Time'da bu krizi kapağına taşıyarak haberleştirdi.

Kutup bölgeleri daha hızlı ısınıyor

Haberde, kutupların, iklimi düzenlediğine, hava durumunu belirlediğine dikkat çekildi. Kutup bölgelerinin, dünyanın geri kalanından çok daha hızlı ısındığı hatırlatıldı.

Antarktika'nın 18 dereceyi, Sibirya'nın 38 dereceyi gördüğü belirtildi. İnsan için ölümcül doğa koşullarına sahip bölgedeki değişimin iyi bilinmediği ifade edildi.





İklim değişikliği insan yaşamını etkileyecek

Aryn Baker'ın haberine göre iklim değişikliği o kadar ağır ilerliyor ki insanların hissetmesi neredeyse mümkün olmuyor. Ancak kutuplarda ısınmanın etkileri görülüyor.

Yazar ayrıca, iklim değişliğinin insanların yaşamına müdahale etmesi konusunda epeyce yol aldığını kaydetti.



