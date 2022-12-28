Petrol
84.45
-0.27%
Euro
19.9362
0.25%
Dolar
18.714
0.23%
Altın
1.084
-0.33%
Borsa
5386
0.00%
Bitcoin
315.860
-0.98%
BTXN Coin
5.93
-10.42%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Times Meydanı Geri Sayım Topu, geleneksel yılbaşı kutlamasına hazır

    New York kentinde geleneksel hale gelen yılbaşı kutlaması için ‘geri sayım topunun’ son rötuşları tamamlandı.
    • 28.12.2022 - 14:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Times Meydanı Geri Sayım Topu, geleneksel yılbaşı kutlamasına hazır

    New York kentinde bulunduğu meydandan adını alan Times Meydanı Geri Sayım Topu’nda bu sene 2 bin 688 üçgen kristal levha ve 32 bin 256 LED ışık kullanıldı.

    Bu sayede top farklı renkleri ve desenleri yansıtabilecek.

    Geri sayım topu, 31 Aralık Cumartesi gece saat 23.59.00’da meydanda bulunan halkın geri sayımıyla yavaşça bulunduğu direkten aşağı inecek ve 2023 yılına girişi simgeleyecek.

    Topun tarihçesi

    Geri sayım topu ilk defa 31 Aralık 1907 yılında One Times Square binasındaki bayrak direğine yerleştirilmiş ve 1942 ile 1943 savaş yılları hariç, her yıl sonunda geri sayımla bulunduğu direkten aşağı inerek yeni yılın gelişi kutlanmıştır.

    İlk yapıldığı tarihten bu yana 2000 yılı gibi önemli yıllarda tasarımı değişerek şimdiki halini almıştır. Zamanın geçişini işaret etmek için ‘düşen’ top kavramı 1833 yılına dayanmaktadır.

    Times Meydanı Geri Sayım Topu, geleneksel yılbaşı kutlamasına hazır #1

    1833'te yerleştirildi

    İlk ‘zaman topu’, 1833'te İngiltere'nin Greenwich'teki Kraliyet Gözlemevi'nin tepesine yerleştirildi.

    Bu top her öğleden sonra saat birde düşerek yakındaki gemilerin kaptanlarının kronometrelerini hassas bir şekilde ayarlamasına olanak tanırdı.

    Times Meydanı Geri Sayım Topu, geleneksel yılbaşı kutlamasına hazır #2

    Times Meydanı Geri Sayım Topu, geleneksel yılbaşı kutlamasına hazır #3

    Times Meydanı Geri Sayım Topu, geleneksel yılbaşı kutlamasına hazır #4

    Times Meydanı Geri Sayım Topu, geleneksel yılbaşı kutlamasına hazır #5

    Times Meydanı Geri Sayım Topu, geleneksel yılbaşı kutlamasına hazır #6

    Times Meydanı Geri Sayım Topu, geleneksel yılbaşı kutlamasına hazır #7


    Gara'da 3 terörist öldürüldü
    Gündem

    Gara'da 3 terörist öldürüldü

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücü kamerada
    3. Sayfa

    Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücü kamerada

    Görüş Bildir