Times Meydanı'nda iftar programı düzenlendi Oruçlarını açan Müslümanlar, daha sonra teravih namazı için saf tuttu.

AA & Ensonhaber

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Ramazan ayını coşkuyla kutluyor.

Diğer yerlerde olduğu gibi ABD'de de düzenlenen programlarla 11 ayın sultanı idrak ediliyor.

İftar ve teravih bir arada

New York'taki Times Meydanı’nda iftar ve teravih programı düzenlendi. Programa çok sayıda kişi katıldı.

Müslümanlar oruçlarını açarken, Ramazan ayının anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

ABD'de Ramazan etkinliği

İftarın ardından teravih namazı kılındı. Bu tür etkinliklerin, ABD'nin farklı bölgelerinde devam edeceği belirtildi.