AA & Ensonhaber
Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Ramazan ayını coşkuyla kutluyor.
Diğer yerlerde olduğu gibi ABD'de de düzenlenen programlarla 11 ayın sultanı idrak ediliyor.
İftar ve teravih bir arada
New York'taki Times Meydanı’nda iftar ve teravih programı düzenlendi. Programa çok sayıda kişi katıldı.
Müslümanlar oruçlarını açarken, Ramazan ayının anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
ABD'de Ramazan etkinliği
İftarın ardından teravih namazı kılındı. Bu tür etkinliklerin, ABD'nin farklı bölgelerinde devam edeceği belirtildi.