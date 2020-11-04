Dolar
8.4585
0.5049%
Euro
10.0261
0.6202%
Altın
1950.43
0.0785%
Borsa
1182.99
0.2516%
G. Altın
528.787
0.2344%
Bitcoin
133178.21
4.6919%
EXEN Coin
12.46
1.13%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Titanik gemisinde ölen papazın mektubu satılacak

    Titanik'te can yeleğini başka bir yolcuya veren papazın yazdığı mektup, 38 bin dolara açık artırmada satılacak.
    • DHA
    • 04.11.2020 - 08:15
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 08:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Titanik gemisinde ölen papazın mektubu satılacak

    İskoçya’da dul bir Babtist papaz olan John Harper, Titanik 14-15 Nisan 1912’de buzdağına çarpıp battığında İngiltere’nin başkenti Londra’dan ABD’nin Chicago şehrine seyahat ediyordu.

    CAN YELEĞİNİ BAŞKASINA VERDİ

    Harper’ın kız kardeşi ve kızı cankurtaran sandallarına bindirildi, ancak kendisi can yeleğini başka bir yolcuya vererek gemide kalmaya gönüllü oldu.

    El yazısıyla yazılan mektupta, Harper'ın gemiye binip ayrılmasından önce kendisine olan yardımları için başka bir din adamına teşekkür ediliyor.

    mektup

    38 BİN DOLARDAN SATIŞA ÇIKACAK

    Nisan 1912 tarihli mektubun, 38 bin dolar ile 64 bin dolar arasında bir satış öncesi tahmini olduğu ifade ediliyor. Harper'ın el yazısı notu, Henry Aldridge & Son Ltd müzayede evi aracılığıyla özel bir koleksiyoncu tarafından diğer Titanik hatıraları ile birlikte satılıyor.

    John Harper

    John Harper

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir