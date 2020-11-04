Titanik gemisinde ölen papazın mektubu satılacak

Titanik'te can yeleğini başka bir yolcuya veren papazın yazdığı mektup, 38 bin dolara açık artırmada satılacak.

İskoçya’da dul bir Babtist papaz olan John Harper, Titanik 14-15 Nisan 1912’de buzdağına çarpıp battığında İngiltere’nin başkenti Londra’dan ABD’nin Chicago şehrine seyahat ediyordu.

CAN YELEĞİNİ BAŞKASINA VERDİ

Harper’ın kız kardeşi ve kızı cankurtaran sandallarına bindirildi, ancak kendisi can yeleğini başka bir yolcuya vererek gemide kalmaya gönüllü oldu.

El yazısıyla yazılan mektupta, Harper'ın gemiye binip ayrılmasından önce kendisine olan yardımları için başka bir din adamına teşekkür ediliyor.

38 BİN DOLARDAN SATIŞA ÇIKACAK

Nisan 1912 tarihli mektubun, 38 bin dolar ile 64 bin dolar arasında bir satış öncesi tahmini olduğu ifade ediliyor. Harper'ın el yazısı notu, Henry Aldridge & Son Ltd müzayede evi aracılığıyla özel bir koleksiyoncu tarafından diğer Titanik hatıraları ile birlikte satılıyor.