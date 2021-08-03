Euro
9.973
0.5%
Dolar
8.3951
0.57%
Altın
488.92
0.45%
Borsa
1.409
0.65%
Bitcoin
321.300
-1.29%
EXEN Coin
23.47
-1.38%
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Titanik müzesindeki buzul dekoru devrildi: 3 yaralı

    tennessee eyaletinde bulunan Titanik müzesindeki buzul dekoru devrildi. Gerçekleşen kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 22:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Titanik müzesindeki buzul dekoru devrildi: 3 yaralı

    ABD’de Tennessee eyaletinde bulunan Titanik müzesinde beklenmedik bir kaza meydana geldi.

    Tennessee eyaletinde yer alan Pigeon Forge ilçesindekiTitanik müzesindeki dekor buzdağı ziyaretçilerin üzerine devrildi.

    Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

    Müzenin sahipleri olan Mary Kellogg Joslyn ve John Joslyn, kazanın dün meydana geldiğini belirterek, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

    Kazanın ardından müze geçişi süreyle kapatılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Titanik müzesindeki buzul dekoru devrildi: 3 yaralı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir