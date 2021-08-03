Titanik müzesindeki buzul dekoru devrildi: 3 yaralı

tennessee eyaletinde bulunan Titanik müzesindeki buzul dekoru devrildi. Gerçekleşen kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.

ABD’de Tennessee eyaletinde bulunan Titanik müzesinde beklenmedik bir kaza meydana geldi.

Tennessee eyaletinde yer alan Pigeon Forge ilçesindekiTitanik müzesindeki dekor buzdağı ziyaretçilerin üzerine devrildi.

Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Müzenin sahipleri olan Mary Kellogg Joslyn ve John Joslyn, kazanın dün meydana geldiğini belirterek, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Kazanın ardından müze geçişi süreyle kapatılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



