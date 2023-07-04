Titanik turu yapan şirket biletleri yeniden satışa çıkardı Titanik’in enkazına turistik amaçlı sefer yaparken kaybolan ve 5 kişinin öldüğü denizaltının sahibi OceanGate şirketi, yeni rotalar oluşturup yeniden biletlerini satışa sundu.

ensonhaber.com

Titanik gemisinin enkazının görmek isteyen 5 milyarder, Titan denizaltısı ise yolculuğa çıktı ancak yolun sonu ölüm oldu.

18 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltı, 5 kişiye mezar oldu.

Günlerce süren aramaların sonunda, 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

5 kişi öldü: Soruşturma başlatıldı

Yaşanan facianın ardından ABD'li yetkililer tarafından 5 kişinin hayatını kaybettiği denizaltı Titan'ın sahibi OceanGate şirketine yönelik soruşturma başlatıldı.

Son olarak ise firmadan skandal bir hamle geldi.

Titanik'e denizaltı turları düzenleyen OceanGate şirketi tekrar bilet satışlarına başladı.

Bilet satışları yeniden başladı: Fiyatı 250 bin dolar

12-20 Haziran ve 21-29 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan iki sefer için bilet alınabiliyor.

Biletlerin fiyatı internet sitesinde 250 bin dolar olarak listelenmiş durumda.