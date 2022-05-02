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Tokyo Camisi'nde bayram namazı eda edildi

Tokyo Camisi'nde bayram namazı eda edildi

Japonya'nın başkentinde bulunan Tokyo Camisi'nde bayram namazını kılmak için, Başkent ve çevre eyaletlerde yaşayan birçok müslüman camiye geldi.