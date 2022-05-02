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- Tokyo Camisi'nde bayram namazı eda edildi
Tokyo Camisi'nde bayram namazı eda edildi
Japonya'nın başkentinde bulunan Tokyo Camisi'nde bayram namazını kılmak için, Başkent ve çevre eyaletlerde yaşayan birçok müslüman camiye geldi.
- 02.05.2022 - 05:44
- Güncelleme : 02.05.2022 - 05:48
Mısır, Pakistan, Endonezya dahil birçok memleketten gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna birçok Müslüman sabahın erken saatlerinde camiye akın etti.
Koronavirüs tedbirleri alındı
Şibuya bölgesindeki camiyi çevreleyen sokaklarda namaz için sıraya giren cemaat, Kovid-19 tedbirleri altında içeriye alındı.
Cami içinde ve avlusunda saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı.
Namazın ardından cemaat bayramlaştı
AA'nın haberine göre Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, okuduğu hutbede "huzur ve kardeşlik iklimi bayramların İslam dinindeki önemine" dikkati çekti.
Ramazan Bayramı'nın neşesi, namazın akabinde bayramlaşan cemaat ile cami içine fotoğraf çektirenlerin yüzüne yansıdı.