Tom Barrack, Mazlum Abdi ile görüştü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’de terör örgütü SDG’li Mazlum Abdi ile görüştü. Barrack , görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Başkan Trump’ın 'Suriye’ye bir şans verin' vizyonu doğrultusunda ilerleme kaydediliyor" dedi.

Yayınlama Tarihi: 06.10.2025 17:32 Güncelleme:
Suriye'de kritik görüşme...

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

MAZLUM ABDİ İLE GÖRÜŞTÜ

Orta Doğu ve Suriye'nin geleceği ile ilgili yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Barrack, burada önemli bir görüşme gerçekleştirdi. 

Barrack, burada Suriye’de terör örgütü SDG’li Mazlum Abdi'yi ziyaret etti. 

"KAPSAMLI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Barrack, ziyareti sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Centcom Komutanı Amiral Cooper ile birlikte Kuzeydoğu Suriye’yi ziyaret ettim.

Mazlum Abdi ve SDG ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik.

"SURİYE'YE BİR ŞANS VERİN"

Suriyelilerin tüm Suriyelilerle birleşmesine imkân tanıyarak işbirliğine dayalı barış ve refah için yeni bir çabaya girişmelerini öngören Başkan Trump’ın "Suriye’ye bir şans verin" vizyonu doğrultusunda ilerleme kaydediliyor.

