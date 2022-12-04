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    Tonga açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem

    Tonga açıklarında Büyük Okyanus'ta 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 04.12.2022 - 23:12
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    Tonga açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Tonga açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

    Tsunami uyarısı yapılmadı

    İHA'nın haberine göre, depremin merkez üssünün Niuatoputapu Ada'sındaki Hihifo köyünün 108 kilometre kuzeydoğusunda 36 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

    Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

    Tonga açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem #1


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