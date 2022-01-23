Tonga'da ölü sayısı 6'ya yükseldi

Püsküren gazın ardından yaşanan patlamada bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor.

Ada ülkesi Tonga, yanardağ patlamasıyla dünyanın gündemine oturdu.

Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunaminin ardından 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Böylece patlamada ölü sayısı 6'ya yükseldi. Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak’ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

TSUNAMİ ALARMI

Avustralya Meteoroloji Bürosu'ndan (BOM) yapılan açıklamada, Tonga'daki Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağının aktif hale gelmesiyle oluşan tsunami dalgalarının gelecek 6 saat içinde Avustralya kıyılarına ulaşabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Uyarının, Queensland, Yeni Güney Galler, Victoria ve Tazmanya eyaletleri, Lord Howe, Norfolk ve Macquarie Adaları'nın yanı sıra Avustralya'nın doğu kıyılarını kapsadığı belirtilmişti.