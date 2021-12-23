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    Tony Blair, koronavirüs aşısı yaptırmayanlara aptal dedi

    İngiltere'nin eski Başbakanı Blair, aşı olmayanları sert ifadelerle hedef aldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 09:00
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    Tony Blair, koronavirüs aşısı yaptırmayanlara aptal dedi

    Koronavirüs aşısı yaptıranlar kadar, aşıya karşı çıkanların sayısı da bir hayli fazla.

    İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair, Times Radyosu'na konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    AŞI YAPTIRMAYANLARI HEDEF ALDI

    Endişeye yol açan Omicron varyantının hızla yayılmasına vurgu yapan Blair, koronavirüs aşısı yaptırmayanlara tepki gösterdi.

    "SADECE SORUMSUZ DEĞİL, APTALSINIZ"

    Blair, "Aşılı değilseniz ve buna uygunsanız, herhangi bir sağlık sebebiniz yoksa sadece sorumsuz değil, aptalsınız." ifadesini kullandı.

    Omicron varyantının çok bulaşıcı olduğunu dile getiren Blair, aşısızların aşı yaptırması gerektiğini söyledi. Tony Blair, daha sonraki açıklamasında ise "Dil kullanımımda diplomatik değildim." dedi.

    Tony Blair, koronavirüs aşısı yaptırmayanlara aptal dedi #1

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