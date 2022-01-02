Tony Blair'in şövalyelik unvanının geri alınması için imza kampanyası başlatıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'e verilen şövalyelik unvanının iptali için başlatılan imza kampanyasına, 45 binden fazla kişi katıldı.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in, her yıl sonunda İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından verilen "Yeni Yıl Onur" listesi kapsamında dün şövalyelik unvanına layık görüldüğünün açıklanmasının hemen ardından televizyon sunucusu Angus Scott, unvanın iptali için "change.org" sitesinde imza kampanyası başlattı.

"SAYISIZ MASUM SİVİLİN VE ASKERLERİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU"

Scott, Blair'i İngiltere'ye ve ulusun toplum dokusuna "onarılamaz zarar" vermekle suçladı.

Blair'in, çeşitli çatışmalarda sayısız masum ve sivilin hayatından ve askerlerin ölümünden "bizzat sorumlu" olduğunu savunan Scott, Blair'in sırf bunun için bile savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi.

"HERHANGİ BİR KAMU ONURUNA EN AZ LAYIK KİŞİ"

Scott, Tony Blair'i "herhangi bir kamu onuruna en az layık kişi" olarak niteledi ve Kraliçe Elizabeth'ten, Blair’e verdiği unvanı geri almasını istedi.

"BLAİR SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK YARGILANMALI"

Kampanyayı imzalayanlardan Deborah Warford, "Tony Blair şövalye ilan edilmemeli, yargılanmalı. Böyle birinin onurlandırılması sistemin ne kadar yozlaşmış ve aşağılık olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Unvanın iptalini isteyen Kevin Knobes de Blair'in savaş suçlusu olarak yargılanması gerektiğini, politikalarının İngiltere'ye onarılamaz zarar verdiğini ifade etti.

İNGİLİZ PARLAMENTOSUNU IRAK KONUSUNDA YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

İngiltere'de 1997-2007 yıllarında 10 yıl başbakanlık yapan Blair, Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgaline verdiği destek nedeniyle eleştiriliyor.

2016'da açıklanan Chilcot Raporu, Blair'in dönemin ABD Başkanı George W. Bush'a, İngiliz parlamentosunun onayını almadan önce özel görüşmelerde destek güvencesi verdiğini ortaya koymuştu.

Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili de İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkan Blair, ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti.

20 Mart 2003'te başlayan ve 179 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklının öldüğü tahmin ediliyor.