Toplantıda öksüren Vladimir Putin: Her şey yolunda

Tarım ve Sanayi sektörlerinin gelişimiyle ilgili düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada birkaç kez öksüren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Korkulacak bir şey yok, her şey yolunda" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün tarım ve sanayi sektörlerinin gelişimi ile ilgili düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma sırasında birkaç kez öksürdü.

Rus lider daha sonra Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle de video konferans yoluyla buluştu.

ÖKSÜRÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Putin’in bir önceki toplantıda öksürdüğüne dikkat çekti ve onu önümüzdeki hafta düzenlenecek Uluslararası Kadın Forumu'na konuk olarak beklediklerini söyleyerek, sağlık durumu için endişe duyduğunu dile getirdi.

"SOĞUK HAVADA EGZERSİZ YAPTIM, KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Bunun üzerine Putin, "Valentina İvanovna, endişe etmeyin, her şey normal. Neredeyse her gün sadece Kovid-19 testinden değil, diğer enfeksiyonlar ile ilgili testlerden de geçiyorum. Sadece hava biraz soğuktu, aktif olarak hareket ettim, korkulacak herhangi bir şey yok" açıklamasında bulundu.