Trablus - İstanbul hattında gemi seferleri başladı

AA
Libya'nın başkenti Trablus ile İstanbul, denizden birbirine bağlandı.
İki kent arasında gemi seferlerinin başlatılmasına karar verildi.
Trablus'tan İstanbul'a ilk sefer
Misrata Deniz İstasyonu Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
Kevalay Queen gemisi başkent Trablus'tan İstanbul'a yapacağı ilk seferinde, İstanbul'un Zeyport Limanı'na gitmek üzere Trablus'taki eş-Şiab Limanı'ndan ayrıldı.
Açıklamada, Kevalay Queen gemisi, yolcular ve mürettebata ilişkin fotoğraf kareleri paylaşıldı.
25 yıl sonra bir ilk
Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla 25 yıl aranın ardından 1 Aralık 2021'de, Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlamıştı.
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