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    Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı arttı

    İki grup arasındaki çatışmada ölü sayısı 32'ye yükseldi. Başbakan Dibeybe, "Ülkemizi ve Trablus'u onur ve şerefimizle koruyacağız. Darbe dönemleri kapandı" dedi.
    • 28.08.2022 - 17:45
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    Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı arttı

    Libya'nın başkenti Trablus, şiddetli çatışmalara sahne oldu.

    İki silahlı grup arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

    Ölü sayısı 32'ye çıktı

    Libya Sağlık Bakanlığı'na göre, Trablus’ta dün sabah, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasındaki şiddetli çatışmalarda ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı 159'a çıktı.

    Açıklamada, yaralılardan 102'sinin hastanelerde tedavi altında olduğu kaydedildi. Trablus’ta dünkü şiddetli çatışmaların ardından bugün sessizliğin hakim olduğu gözlemlendi.

    Dibeybe: Ülkemizi kötü niyetli kişilere bırakmayacağız

    Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, dün gece, çatışmaların yaşandığı bölgeleri sükunetin sağlanmasının ardından ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu.

    Dibeybe burada yaptığı açıklamada, "Ülkemizi kötü niyetli kişilere bırakmayacağız. Ülkemizi ve Trablus'u onur ve şerefimizle koruyacağız. Artık darbe dönemleri kapandı. İsteyen seçimlere girsin. Bu ülke için seçimlerden başka yol yok. Başka yol arayanlara karşı yiğitlerimiz meydanlardadır. Saldırganların sonu hep hüsrandır." ifadelerini kullanmıştı.

    Trablus taki çatışmalarda ölü sayısı arttı #1

    Tutuklama emri verdi

    AA'nın haberine göre, Başbakan Dibeybe ayrıca, Trablus'a yönelik saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı, Başsavcılığa ve ilgili güvenlik güçlerine yazılı talimat göndererek, Trablus'a yönelik saldırıya katılan tüm kişilerin milis ya da sivil fark etmeksizin tutuklanması için derhal harekete geçilmesi emrini vermişti.

    Libya'da yaşanan çatışmalar

    Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtiliyordu.

    Dün sabah başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

    Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 23'e, yaralı sayısının 140'a yükseldiği bildirilmişti.

    Trablus taki çatışmalarda ölü sayısı arttı #2


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