Trablus'un güneyindeki Urban'da kontrol sağlandı

Urban beldesi Belediye Başkanı Yusuf el-Bideyri, Hafter'e bağlı milislerin kaçtığını söyledi.

Libya ordusu, son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde etmeyi sürdürüyor.

Son olarak, başkent Trablus’un 100 kilometre güneyindeki Giryan kentine bağlı Urban beldesi ele geçirildi.

Urban beldesi Belediye Başkanı Yusuf el-Bideyri, hükümet güçlerinin beldede kontrolü sağladığını söyledi.

HAFTER MİLİSLERİ KAÇTI

Bideyri, bir yıldan uzun bir süredir beldeyi elinde bulunduran darbeci Hafter milislerinin kaçtığını ve ordu güçlerinin bölgede hiçbir direnişle karşılaşmadığını belirtti.

Urban beldesi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerinin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan Libya ordusu, başkent Trablus il sınırının tamamında hakimiyet kurduğunu duyurmuştu.