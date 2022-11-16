Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan ettiğini açıkladı.

ABD'de 2024 yılında yapılacak olan başkanlık seçimleri için eski ABD Başkanı Donald Trump adaylığını açıkladı.

"Adaylığımı açıklıyorum"

Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'daki bir primetime etkinliğinde, "Amerika'yı yeniden büyük ve şanlı yapmak için, bu gece ABD başkanlığına adaylığımı açıklıyorum" dedi.

"Başımız büyük belada"

Trump, "Ülkemiz korkunç bir durumda. Başımız büyük belada. Bu bir politikacının veya geleneksel bir adayın görevi değil. Bu, Amerikan halkının cesaretini, güvenini ve ruhunu somutlaştıran büyük bir hareketin görevi." ifadelerini kullandı.

Trump geçen hafta, ara seçimlerden önce malikanesinden "çok büyük bir duyuru" yapacağını söylemişti. Birçok kişi bunun yeniden cumhurbaşkanlığına aday olma duyurusu olmasını bekliyordu.

"Amerika'yı yine ilk sıraya koyacağız"

Trump'ın sadece birkaç saat önce, cumhurbaşkanlığı için Federal Seçim Komisyonu'na evrak teslim ettiği bildirildi.

Trump, insanları bir araya getirme sözü vererek, "Biden yönetiminin çok açık ve cesurca yaptığı gibi Amerika'yı son sıraya koymak yerine, Amerika'yı yine ilk sıraya koyacağız" dedi.

"Bu ülkemize olan büyük sevgimizle ilgili"

Trump, Amerika'nın başarısında rol oynayacağına değinerek, "Washington düzeni bizi susturmak istiyor ama buna izin vermeyeceğiz. Son altı yılda birlikte inşa ettiğimiz şey, tarihin en büyük hareketi çünkü bu siyasetle ilgili değil. Bu büyük ülkeye olan sevgimizle ilgili. Amerika'nın başarısız olmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu hendekten çıkmamız gerekiyor"

"Çünkü dünya henüz bu milletin nerelere gelebileceğini gerçek anlamda görmüş değil" diye konuşan Trump, "Öncelikle bu hendekten çıkmalıyız. Kimsenin herhangi bir ülke için hayal edemediği şeyleri göreceğiz." dedi.

AA'nın haberine göre Trump, 2016-2020 yılları arasında başkan olarak görev yaptı. 2020 yarışında Demokrat aday Başkan Joe Biden onu mağlup etti.