Trump: ABD'de TikTok'u yasaklayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamak için kararname imzalayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC’ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacağız." dedi.

"TİKTOK'U YASAKLAMAK İÇİN YETKİM VAR"

Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı.

Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.