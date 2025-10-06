Trump açıkladı: İthal kamyonlara yönelik yüzde 25'lik tarife 1 Kasım'da başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret konusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor.

İthalatlarda ülkelere gümrük vergisi uygulayan Trump yeni bir açıklama yaptı.

Trump, söz konusu kararı ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından duyurdu

"KAMYONLARA 1 KASIM'DAN İTİBAREN YÜZDE 25 VERGİ UYGULANACAK"

ABD Başkanı Trump, "1 Kasım'dan itibaren diğer ülkelerden ABD'ye gelen tüm orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE 1 EKİM OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Trump, 25 Eylül’de yaptığı açıklamada, söz konusu tarifenin başlangıç tarihini 1 Ekim olarak duyurmuştu.

Konuya ilişkin önceki paylaşımında Trump, "Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm 'ağır (büyük) kamyonlara' yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım." ifadelerini kullanmıştı.