Trump, basın toplantısını terk etti

Çinli muhabirin koronavirüs testi sorusuna sinirlenen ABD Başkanı Donald Trump, gerginliğin artması üzerine kürsüden ayrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'ın bahçesinde koronavirüs salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gerginlik yaşandı.

Çin'in aşı çalışmalarına ilişkin verileri hackleme yoluyla çalmaya çalıştığı iddialarına değinen Trump, "Çin'den memnun değilim, virüsü, çıktığı yerde durdurmalılardı.

Şimdi bana hacklenmeden bahsediyorsunuz. Ortada yeni bir şey mi var?" diye sordu.

"ÇİN, YILLARCA ABD'DEN YARARLANDI"

Trump, Çin'in ABD ile kendi çıkarları için bir anlaşma yapma konusunda müzakere peşinde olduğu iddialarına ilişkin ise, "Çin, yıllarca Amerika'dan yararlandı. Beyaz Saray'da benden önce oturanlar da buna izin verdi, ama ben vermem." açıklamasında bulundu.

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ÇİNLİ MUHABİRİN TEST SORUSU TRUMP'I KIZDIRDI

Çinli CBS News muhabiri Weijia Jiang, Donald Trump'a, "ABD'nin tüm dünyada en çok test yapan ülke olduğunu söylüyorsunuz ve bununla övünüyorsunuz. Bu neden önemli?

Her gün Amerikalılar hala hayatlarını kaybediyorsa ve her geçen gün daha fazla vaka görüyorsak, bu neden sizin için küresel bir rekabet?" sorusunu yöneltti.

"BU SORUYU BANA DEĞİL, ÇİN'E SORUN"

Soruya tepki gösteren ABD Başkanı, dünyanın her yerinde can kayıplarının olduğunu belirterek, "Belki de bu soruyu Çin'e sormalısınız, bana sormayın. Bu soruyu Çin'e sorun. Onlara sorduğunuzda, size sıra dışı bir yanıt verebilirler." şeklinde karşılık verdi.

TRUMP, KÜRSÜYÜ TERK ETTİ

Çinli muhabirin sorusunu çirkin olarak nitelendiren Trump, daha sonra tartışmanın büyümesi üzerine toplantıyı yarıda keserek, kürsüden ayrıldı.