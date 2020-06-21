Trump, Başsavcı Berman'ı görevden aldı

ABD Adalet Bakanı William Barr'ın, görevinden ayrılmasını istediği Geoffrey Berman, görevine devam edeceğini söylemesinin ardından istifa etti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce kendisine yakın isimleri soruşturan New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman'ı görevinden aldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanı William Barr, cuma günü istifa etmeyeceğini duyuran Berman'a Trump'ın kararını bildiren bir mektup gönderdi.

"BAŞKAN'DAN SİZİ GÖREVDEN ALMASINI İSTEDİM"

Barr, mektupta, "Maalesef dün gece yapmış olduğunuz açıklama ile kamu hizmeti yerine şovu seçtiniz. İstifa etme niyetiniz olmadığını beyan ettiğiniz için, Başkan'dan bugün itibarıyla sizi görevden almasını istedim ve kendisi de bunu yaptı." ifadelerine yer verdi.

"AYRILIŞINIZIN DOSTANE OLABİLECEĞİNİ UMUYORUM"

Berman'ın yerine resmi bir atama gerçekleşene kadar Başsavcı Yardımcısı Audrey Strauss'ın vekalet edeceğini kaydeden Barr, "Kamuoyuna iki hafta içinde Güney Bölge Başsavcılığı ofisinden ayrılacağınızı bildirmekle birlikte, ayrılışınızın dostane olabileceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP: KARARA MÜDAHALE ETMEDİM

Diğer yandan basın mensupları tarafından karara ilişkin yöneltilen bir soruya cevap veren Trump ise söz konusu kararın Adalet Bakanı Barr tarafından talep edildiğini ve kendisinin buna müdahale etmediğini belirtti.

BERMAN, GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

ABD Adalet Bakanı Barr tarafından cuma günü görevinden ayrılması istenen Berman'ın, görevine devam edeceği yönündeki açıklamasından bir gün sonra istifa etmesi dikkati çekti.

Berman, istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Barr'ın kendisine gönderdiği tebliğ mektubuna atıfta bulunarak, "Adalet Bakanı Barr'ın hukukun normal işleyişine saygı gösterme ve yerime vekaleten Başsavcı Yardımcısı Audrey Strauss'i atama kararı ışığında şu andan itibaren New York Güney Bölge Başsavcılığı görevimden ayrılmış bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Berman, Strauss için "oldukça zeki, disiplinli ve etkili bir hukukçu" değerlendirmesinde bulundu, kendisiyle çalışmaktan onur duyduğunu belirtti.

İSTİFA KARARI, BARR'IN MEKTUBUNDAN SONRA GELDİ

Barr, cuma günü istifa etmeyeceğini açıklayan Berman'a, Trump'ın kendisini görevden aldığını bildiren bir mektup gönderdi.

Barr, mektupta, "Maalesef dün gece yapmış olduğunuz açıklamayla kamu hizmeti yerine şovu seçtiniz. İstifa etme niyetiniz olmadığını beyan ettiğiniz için Başkan'dan bugün itibarıyla sizi görevden almasını istedim ve kendisi de bunu yaptı." ifadelerine yer verdi.

HALKBANK DAVASINA BAKIYORDU

Berman'ın yerine resmi bir atama gerçekleşene kadar Başsavcı Yardımcısı Audrey Strauss'in vekalet edeceğini kaydeden Barr, Berman'dan iki hafta içinde görevinden ayrılmasını istedi.

Halkbank davasına bakan hakim olarak da bilinen Berman, daha önce Trump'ın eski avukatı Michael Cohen ve halen Trump'ın kişisel avukatlığını yapan Rudy Giuliani gibi birçok isme ilişkin yürüttüğü soruşturmalarla tanınıyor.