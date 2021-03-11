Trump: Ben olmasaydım 5 yıl daha aşı olamazdınız

Donald Trump, ofisinden yaptığı açıklamada Amerikalılara seslenerek, "Ben olmasaydım 5 yıl daha aşı olamazdınız" açıklamasında bulundu.

ABD eski Başkanı Donald Trump, başkanlık serüveni bitmesine rağmen gündeme gelmeye devam ediyor.

Biden yönetimine birçok konuda eleştiriler getiren Trump, ülkenin iyi yönetilmediğini sıklıkla tekrarlıyor.

"BEN OLMASAYDIM 5 YIL DAHA AŞI OLAMAZDINIZ"

Eski başkan Trump, bu sefer de aşı konusuyla ilgili Amerikalılara seslendi. Ofisinden yaptığı açıklamada Trump, "Umarım herkes koronavirüs aşısını ne zaman yaptırdığını hatırlar. Eğer ben başkan olmasaydım, en iyi ihtimalle 5 yıl daha o güzel aşıyı olamayacaktınız. Umarım herkes hatırlar." ifadelerinde bulundu.