Trump, Beyaz Saray iletişim direktörü olarak Steven Cheung'u atadı

DHA

ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Donald Trump, seçim kampanyası sırasında iletişim direktörü olarak görev yapan Steven Cheung'u Beyaz Saray iletişim direktörü olarak atadığını duyurdu.

Trump yaptığı açıklamada, “Steven Cheung ve Sergio Gor 2016'daki ilk başkanlık kampanyamdan bu yana güvenilir danışmanlarım oldular. Amerika ilkelerini öncelikli olarak savunmaya devam ettiler” dedi.

BASIN SEKRETERLİĞİNE KAROLINE LEAVITT

Donald Trump ayrıca, Beyaz Saray basın sekreterliği görevine ise Karoline Leavitt'i getirdiğini ifade etti.

Trump, Leavitt ile ilgili olarak, "Karoline Leavitt, Tarihi Kampanyamda Ulusal Basın Sekreteri olarak olağanüstü bir iş çıkardı ve Beyaz Saray Basın Sekreteri olarak görev yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Karoline zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci olduğunu kanıtladı. Başarılı olacağından ve Amerika'yı Yeniden Harika Yaparken mesajımızı Amerikan Halkına iletmemize yardımcı olacağından son derece eminim" ifadelerini kullandı.