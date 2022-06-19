Trump, bisikletten düşen Biden'a 'geçmiş olsun' dedi

Trump, bisikletten düşen Biden'a 'geçmiş olsun' dedi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dün bisikletten düşen ABD lideri Joe Biden’a “Geçmiş olsun” dileklerinde bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Mississippi’de katıldığı mitingde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware’de eşi Jill Biden’la bisiklet sürerken düşmesini değerlendirdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Geçmiş olsun. Çok sert bir düşüştü. Umarız iyidir" ifadelerini kullandı.

Biiskletten düştü

79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, dün ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlanmıştı.

Ciddi bir yarası yok

Korumaları anında müdahale ederek başkanı yerden kaldırmış, Biden ise ayağa kalkarak "İyiyim" diyen Biden'ın ciddi bir yara almadığı öğrenildi.

Joe Biden, bisikletten düştü