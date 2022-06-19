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- Trump, bisikletten düşen Biden'a 'geçmiş olsun' dedi
Trump, bisikletten düşen Biden'a 'geçmiş olsun' dedi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, dün bisikletten düşen ABD lideri Joe Biden’a “Geçmiş olsun” dileklerinde bulundu.
- Haber Merkezi
- 19.06.2022 - 14:26
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Mississippi’de katıldığı mitingde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware’de eşi Jill Biden’la bisiklet sürerken düşmesini değerlendirdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Geçmiş olsun. Çok sert bir düşüştü. Umarız iyidir" ifadelerini kullandı.
Biiskletten düştü
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, dün ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlanmıştı.
Ciddi bir yarası yok
Korumaları anında müdahale ederek başkanı yerden kaldırmış, Biden ise ayağa kalkarak "İyiyim" diyen Biden'ın ciddi bir yara almadığı öğrenildi.