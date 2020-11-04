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    Trump cephesinden, posta oylara tepki

    Trump cephesinden, posta oylara tepki

    ABD seçimlerinin başa baş gittiği saatlerin ardından posta yoluyla gelen oyların dengeleri değiştirmesi, Trump kanadının tepkilerine neden oldu.
    • AA
    • 04.11.2020 - 18:51
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 20:07
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    ABD'de kıyasıya yarışın yaşandığı başkanlık seçimlerinde, Başkan Donald Trump ve taraftarları posta yolu ile gelen oyların, oranlardaki inanılmaz değişime neden olmasına tepkili.

    Sandıkların açılmasıyla birlikte kritik eyaletlerde süren başa baş yarışta, özellikle Trump'ın önde götürdüğü Michigan'da, posta oyları dengeleri tersine çevirdi.

    MICHIGAN'DA POSTA OYLARIN TAMAMI BIDEN'IN

    Posta oyların devreye girmesiyle birlikte Joe Biden eyalette öne geçti.

    Öyle ki Michigan'da posta ile gelen 128 bin oyun tamamen Biden'a çıkması Trump ve taraftarlarını çileden çıkardı.

    Trump cephesinden, posta oylara tepki #1

    TRUMP'TAN PENSİLVANYA MESAJI

    Öte yandan Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir mesaj daha paylaştı.

    Trump, "Pennsylvania'da 500.000 oy avantajını ortadan kaldırmak için çok çalışıyorlar." dedi.

    Trump cephesinden, posta oylara tepki #2

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