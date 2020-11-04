Trump cephesinden, posta oylara tepki

ABD seçimlerinin başa baş gittiği saatlerin ardından posta yoluyla gelen oyların dengeleri değiştirmesi, Trump kanadının tepkilerine neden oldu.

ABD'de kıyasıya yarışın yaşandığı başkanlık seçimlerinde, Başkan Donald Trump ve taraftarları posta yolu ile gelen oyların, oranlardaki inanılmaz değişime neden olmasına tepkili.

Sandıkların açılmasıyla birlikte kritik eyaletlerde süren başa baş yarışta, özellikle Trump'ın önde götürdüğü Michigan'da, posta oyları dengeleri tersine çevirdi.

MICHIGAN'DA POSTA OYLARIN TAMAMI BIDEN'IN

Posta oyların devreye girmesiyle birlikte Joe Biden eyalette öne geçti.

Öyle ki Michigan'da posta ile gelen 128 bin oyun tamamen Biden'a çıkması Trump ve taraftarlarını çileden çıkardı.

TRUMP'TAN PENSİLVANYA MESAJI

Öte yandan Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir mesaj daha paylaştı.

Trump, "Pennsylvania'da 500.000 oy avantajını ortadan kaldırmak için çok çalışıyorlar." dedi.