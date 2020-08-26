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    Trump: Çin seçimi Biden'ın kazanmasını istiyor

    Daha önce ABD halkına Biden'ın kazanması durumunda Çince öğrenmek zorunda kalacaklarını söyleyen Trump, bu kez Çin'in Biden'ın kazanmasını istediğini söyledi.
    • AA
    • 26.08.2020 - 18:34
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    Trump: Çin seçimi Biden'ın kazanmasını istiyor

    ABD'de seçim yaklaştıkça Başkan Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden için ortaya attığı iddialara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

    Trump daha önce katıldığı bir programda, Biden'ın Çin konusundaki tutumunu eleştirerek, "Seçimleri ben kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi olacak. Sonra da ABD'liler Çince konuşmayı öğrenmek zorunda kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

    " ÇİN BİDEN'IN KAZANMASINI İSTİYOR"

    Trump bu kez, Çin'in devlet medyasının ve Çinli liderlerin ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti.

    Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır." ifadesini kullandı.

    Trump: Çin seçimi Biden ın kazanmasını istiyor #1

    "BİDEN KAZANIRSA BORSAMIZ ÇÖKER"

    Biden'ın Çin'in desteğiyle seçimleri kazanmasının ekonomik etkilerine de dikkati çeken Trump, "Biden seçimi kazanırsa, şu anda rekor kıran borsamız tam anlamıyla çöker." görüşünü savundu.

    Trump: Çin seçimi Biden ın kazanmasını istiyor #2

    Trump: Çin seçimi Biden ın kazanmasını istiyor #3

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