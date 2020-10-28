Trump: Dağlık Karabağ'da ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı

Donald Trump, gazetecinin Dağlık Karabağ ile ilgili sorduğu bir soruya, "ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı" şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde gerçekleştirileceği miting öncesi uçağa binmeden önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ATEŞKESİN BOZULDUĞUNU GÖRMEK HAYAL KIRIKLIĞI"

Trump bir gazetecinin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin bozulmasından dolayı hayal kırıklığına uğradınız mı?" sorusunu, "Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmaya varamıyor. Yıllardır bu konuyla uğraşıyorlar. Evet, ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı. Ama bu, aralarında uzun süre anlaşmazlık olan ülkelerde olan bir şey. Onlar tekrar bir araya gelecektir" şeklinde yanıtladı.



