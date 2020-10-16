Dolar
7.9004
-0.4034%
Euro
9.2646
-0.3377%
Altın
1902.57
-0.318%
Borsa
1192.27
1.003%
G. Altın
482.951
-0.8938%
Bitcoin
89614.52
-2.3488%
EXEN Coin
11.54
2.87%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Trump destekçileri '4 yıl daha' sloganı attı

    Mitinglerine devam eden ABD Başkanı Trump'ın taraftarları, Trump'ı bir dönem daha başkan görmek istediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 18:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Trump destekçileri '4 yıl daha' sloganı attı

    ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine az bir süre kala, mevcut Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, mitinglerine kaldığı yerden devam ediyor.

    Trump, son mitingini yüzlerce destekçisinin katılımıyla Kuzey Carolina eyaletinde gerçekleştirdi.

    SEÇMENLERİNDEN GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

    Mitingden bir görüntüyü Twitter hesabından paylaşan Trump, "Teşekkürler Kuzey Carolina, yoldayım" notunu düştü.

    ABD Başkanı, paylaşımında "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" anlamına gelen "MAGA" etiketini kullandı.

    "4 YIL DAHA"

    Trump'ın paylaştığı videoda, elleriyle dört işareti yapan seçmenlerin, "4 yıl daha" sloganı attığı duyuldu.

    Trump destekçileri '4 yıl daha' sloganı attı ViDEO

    Trump destekçileri 4 yıl daha sloganı attı #1

    Trump destekçileri 4 yıl daha sloganı attı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir