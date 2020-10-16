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Trump destekçileri '4 yıl daha' sloganı attı

Trump destekçileri '4 yıl daha' sloganı attı

Mitinglerine devam eden ABD Başkanı Trump'ın taraftarları, Trump'ı bir dönem daha başkan görmek istediklerini söyledi.