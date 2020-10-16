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Trump destekçileri '4 yıl daha' sloganı attı
Mitinglerine devam eden ABD Başkanı Trump'ın taraftarları, Trump'ı bir dönem daha başkan görmek istediklerini söyledi.
- Haber Merkezi
- 16.10.2020 - 18:05
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine az bir süre kala, mevcut Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, mitinglerine kaldığı yerden devam ediyor.
Trump, son mitingini yüzlerce destekçisinin katılımıyla Kuzey Carolina eyaletinde gerçekleştirdi.
SEÇMENLERİNDEN GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI
Mitingden bir görüntüyü Twitter hesabından paylaşan Trump, "Teşekkürler Kuzey Carolina, yoldayım" notunu düştü.
ABD Başkanı, paylaşımında "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" anlamına gelen "MAGA" etiketini kullandı.
"4 YIL DAHA"
Trump'ın paylaştığı videoda, elleriyle dört işareti yapan seçmenlerin, "4 yıl daha" sloganı attığı duyuldu.
Trump destekçileri '4 yıl daha' sloganı attı ViDEO