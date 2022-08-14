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    Trump destekçileri gösteri düzenledi

    ABD'de bulunan Trump Golf Kulübü yakınlarında ABD'nin eski Başkanı Donald Trump destekçileri bir araya gelerek eylem yaptı.
    • 14.08.2022 - 22:46
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 22:56
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    Trump destekçileri gösteri düzenledi

    Geçtiğimiz günlerde ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Florida’daki evi Mar-a-Lago’ya FBI ajanları tarafından baskın yapılmıştı.

    Trump'ın evinde yapılan aramalarda bazı gizli belgelere el koyulmuştu.

    Aramanın olduğu günden beri Trump'ın destekçileri ise eski ABD Başkanı'na desteklerini sürdürüyor.

    Trump destekçilerinin gösterileri sürüyor

    AA'nın haberine göre, New Jersey eyaletinin Bedminster kentinde bulunan Trump Golf Kulübü yakınlarında bir araya göstericiler Trump'ın yanında olduklarını gösterdi.

    Trump destekçileri gösteri düzenledi VİDEO

    Trump'ın Florida'daki evine FBI tarafından baskın yapıldı - Haberi için tıklayınız -

    Trump destekçileri gösteri düzenledi #1

    Trump destekçileri gösteri düzenledi #2

    Trump destekçileri gösteri düzenledi #3

    Trump destekçileri gösteri düzenledi #4

    Trump destekçileri gösteri düzenledi #5

    Trump destekçileri gösteri düzenledi #6

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