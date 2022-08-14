ABD'de bulunan Trump Golf Kulübü yakınlarında ABD'nin eski Başkanı Donald Trump destekçileri bir araya gelerek eylem yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Florida’daki evi Mar-a-Lago’ya FBI ajanları tarafından baskın yapılmıştı.

Trump'ın evinde yapılan aramalarda bazı gizli belgelere el koyulmuştu.

Aramanın olduğu günden beri Trump'ın destekçileri ise eski ABD Başkanı'na desteklerini sürdürüyor.

Trump destekçilerinin gösterileri sürüyor

AA'nın haberine göre, New Jersey eyaletinin Bedminster kentinde bulunan Trump Golf Kulübü yakınlarında bir araya göstericiler Trump'ın yanında olduklarını gösterdi.

Trump destekçileri gösteri düzenledi VİDEO

Trump'ın Florida'daki evine FBI tarafından baskın yapıldı - Haberi için tıklayınız -