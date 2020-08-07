Trump, din üzerinden Biden'ı hedef aldı

Joe Biden'ın İncil'i ve Tanrı'yı incittiğini savunan ABD Başkanı'na, Demokrat aday karşılık verdi.

ABD'de başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

Seçimler yaklaşırken, Demokratların adayı Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı olan mevcut Başkan Donald Trump arasındaki sözlü düellodaki gerilim gün geçtikçe tırmanıyor.

Cleveland Havalimanı'nda konuşma yapan Başkan Trump, rakibini bir kez daha din üzerinden eleştirdi.

"DİNİ YOK, TANRI'YI İNCİTİYOR"

Eski Başkan Yardımcısı Biden'ın, radikal sol gündemi takip ettiğini savunan Trump, "Silahlarınızı almak istiyor. Anayasa’nın ikinci ek maddesini kaldırmak istiyor. Dini yok, hiçbir şeyi yok. İncil’i ve Tanrı’yı incitiyor. Tanrı'ya karşı, silahlara karşı. O enerjiye, bizdeki enerjiye karşı." dedi.

ABD’de Anayasa’nın ikinci ek maddesi, Amerikan halkının silahlanma hakkını güvence altına alıyor.

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BIDEN YANIT VERDİ

Trump'ın tepki dolu sözlerine Joe Biden'dan yanıt gecikmedi. ABD Başkanı'nın kendisi için "Tanrı'ya karşı" yönündeki sözlerine karşı çıkan Biden, "inancının hayatının sarsılmaz temeli olduğunu" söyledi.

"EYLEMLERİYLE ÇELİŞİYOR"

The Hill'in haberine göre, Trump’ın yorumlarının onun hakkında herkesten daha çok şey anlattığı görüşünü paylaşan Demokrat aday, "Bize siyasi kazanç için düşük seviyeye inmek isteyen bir adam gösteriyorlar. Eylemleri, inandığını iddia ettiği değerler ve öğretilerle tamamen çelişen biri." ifadelerini kullandı.