Trump: Dünya çok büyük bir tehlike altında Donald Trump, "Ülkemiz tarihinin en kötü başkanı olan bir adamımız var" dedi. Biden'ın müzakere yeteneğinin olmadığını belirten Trump, "Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesiyle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

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ensonhaber.com

ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçi aday adayı Donald Trump, dünyanın tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'ı da bir kez daha sert sözlerle hedef aldı.

Trump'ın 'tehlike' uyarısı

Florida'da açıklamalarda bulunan Trump, "Dünya çok büyük bir tehlike altında." dedi.

"Muhtemelen" Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirten Trump, sözlerinin hemen devamında Biden'a yüklendi:

Ülkemiz tarihinin en kötü başkanı olan bir adamımız var.

"Biden müzakere edemez"

Trump, Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile müzakere edecek durumda olmadığını da savundu.

ABD'nin eski lideri, "(Biden) Kimseyle müzakere edebilecek durumda değil." şeklinde ifadeler kullandı.

"Orta Doğu çalkalanıyor"

Trump, "Orta Doğu çalkalanıyor." diyerek, bölgede çok sayıda insanın öldürüldüğünü sözlerine ekledi.