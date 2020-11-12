Dolar
7.6795
-1.4753%
Euro
9.0695
-1.2983%
Altın
1875.68
0.6352%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.295
-0.7939%
Bitcoin
124031.64
0.7172%
EXEN Coin
12.39
1.22%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Trump: Fox News'in reytingleri çöktü

    Başkan Donald Trump ile Cumhuriyetçi çizgiye yakın olarak bilinen televizyon kanalı Fox News arasında başlayan tartışma büyüyor.
    • AA
    • 12.11.2020 - 20:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Trump: Fox News'in reytingleri çöktü

    ABD'de başkanlık seçimleri sonuçlarının netleşmesinin ardından bir yandan Başkan Donald Trump'ın itirazları sürerken, bir yandan da yeni tartışmalar gündeme geliyor.

    Başkanlık seçimlerinden önce Trump'a en çok destek veren yayın kuruluşlarından biri olan Fox News ile Donald Trump'ın arası, kanalın Arizona eyaletindeki seçimlerin kazananının Joe Biden olduğunu duyurması ve seçimlerden sonra Trump'ın "hile" iddialarını gündeme taşımamasının ardından açıldı.

    "FOX'UN DURUŞU DEĞİŞTİ"

    Trump, son olarak bugün yaptığı Twitter paylaşımında, "Fox News'in gün içi reytingleri çöktü. Hafta sonu gün içi reytingleri daha beter. Bunu görmek üzüntü verici ama kendilerini buraya getiren, başarılı kılan şeyin ne olduğunu unuttular. Altın yumurtlayan tavuğun yorulacağını unuttular. 2020 ile 2016 seçimleri arasındaki en büyük fark, Fox News'in duruşudur." değerlendirmesinde bulundu.

    FOX'A RAKİP OLACAK İDDİASI

    Öte yandan, Trump'ın seçimleri kaybettiğinin netleşmesi halinde Fox News'e rakip olacak dijital bir kanal kuracağı öne sürüldü.

    Axios haber sitesinin güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Donald Trump yakın danışmanlarına, seçim sonuçlarının netleşmesi durumunda Fox News'e rakip olacak bir dijital medya şirketi kurmak istediğini söyledi.

    Fox News'in Arizona'da Biden'ın zaferini duyurmak için acele ettiğini savunan Trump, Fox News'in karşısına bir kanal ile çıkmaya hazırlanıyor.

    Trump: Fox News in reytingleri çöktü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir