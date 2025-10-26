Trump: Gazze'de İstikrar Gücü hızlı bir şekilde konuşlanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaklaşık bir hafta sürecek Uzak Doğu ziyareti için çıktığı uçak yolculuğunda gazetecilerin sorularını cevaplandırdığı ses kaydını paylaştı.

"ORTA DOĞU'DA BARIŞ OLABİLİR"

Trump, Gazze'de güvenliği sağlayacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün ne zaman devreye gireceği sorusuna, "Oldukça hızlı. Şu anda liderleri seçiyorlar. Orta Doğu'da barış olabilir. Bu, daha önce hiç olmayan gerçek bir barış. 3 bin yıldır hiç olmadı" yanıtını verdi.

"BAKALIM 48 SAAT İÇİNDE NASIL HAREKET EDECEKLER"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Hamas'ın, aralarında iki ABD'linin de bulunduğu esir cenazelerini, ‘hızla iade etmeye başlaması gerektiğini’ bildirdi.

Trump, Hamas'ın esir cenazelerini iade etmemesi durumunda üçüncü ülkelerin ‘harekete geçeceğini’ kaydederek, “Bakalım önümüzdeki 48 saat içinde neler yapacaklar. Bunu yakından takip ediyorum” ifadelerini kullandı.