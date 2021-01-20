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    Trump, görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışını onayladı

    Trump, görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışını onayladı

    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevinin son gönünde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 tipi savaş uçağı satışına onay veren bir anlaşma imzaladığı belirtildi.
    • AA
    • 20.01.2021 - 23:24
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    Reuters'ın ABD ve BAE anlaşmasından haberdar olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Abu Dabi yönetimine 50 adet F-35 tipi savaş uçağı ile 18 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın satışına onay verdiği ifade edildi.

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    Göreve bugün başlayan ABD Başkanı Joe Biden ise söz konusu anlaşmayı gözden geçireceğini söyledi.

    Trump, görevinin son gününde BAE ye F-35 savaş uçağı satışını onayladı #1

    İSRAİL İLE NORMALLEŞME, BAE'NİN ÖNÜNÜ AÇTI

    ABD'nin Orta Doğu'daki önemli müttefiklerinden olan BAE, uzun bir süredir Washington'dan F-35 satın almak istiyordu.

    Trump, görevinin son gününde BAE ye F-35 savaş uçağı satışını onayladı #2

    BAE'nin bu talebinin önü, İsrail ile ilişkilerini Kasım 2020'de bir anlaşma ile normalleştirmesinin ardından açılmıştı.

    Trump, görevinin son gününde BAE ye F-35 savaş uçağı satışını onayladı #3

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