Trump hakkında hapis iddiaları: Eski ABD Başkanı'nı bekleyen süreç Donald Trump'ın hapse girip girmeyeceğiyle ilgili sorular ortaya çıktı. 77 yaşındaki siyasetçinin akıbetiyle ilgili çeşitli yorumlar yapıldı.

ensonhaber.com

Amerikan kamuoyunun dikkatini çevirdiği dava nihayet sonuçlandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlu bulundu.

Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olması beklenen Trump hakkındaki karar New York'ta verildi.

Trump'ın, yetişkin filmleri oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri döneminde ödenmesi olayına karıştığı iddia ediliyordu.

Suçlu bulunan Trump'ın başı dertte

'Sus payı' davasında suçlu olduğuna hükmedilen Trump'ın hapse girip girmeyeceği merak konusu oldu.

"Trump hapse girer mi? Başkanlığa aday olabilir mi? Bundan sonra ne olacak?" gibi sorular yanıt buldu.

"Hapis cezası çok zor"

Uzmanlar, Trump'ın hapse girmesinin pek olası olmadığını söylüyor. Fordham Üniversitesi'nden Hukuk Profesörü Cheryl Bader, herhangi bir hapis cezasının "olası olmadığını" söyledi:

Hakim, muhtemelen onu bu koşullar altında hapse atmayacak. Eski bir başkan olduğu ve Cumhuriyetçi Parti'nin muhtemel adayı olduğu göz önüne alındığında, hapis cezasının çok zor olacağını düşünüyorum.

"Metroda çöp toplamasını görmek isterdim"

The Guardian'ın aktardığına göre, Trump'a verilebilecek cezalar; para cezası, denetimli serbestlik, toplum hizmeti şeklinde sıralandı.

Manhattan Bölge Savcılığı'nın eski Başsavcısı Karen Friedman Agnifilo, "Metroda çöp toplamak gibi bir toplum hizmeti yapmasını görmek isterdim." diye ekledi.

Yüksek Mahkeme'ye gidecek

Karar, New York Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanırsa, Trump muhtemelen davayı devralıp almamaya karar verebilecek olan ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvuracak.

Trump, New York eyalet yasasına tabi olan davayı Yüksek Mahkeme'ye götürmek için yargıçları federal ya da anayasal bir sorunun söz konusu olduğuna ikna etmesi gerekecek.

Mahkumiyet kararı, Trump'ın başkanlığa aday olmaya ilişkin yasal yetkisini ve oy kullanmasını etkilemeyecek.