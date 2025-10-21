Trump: Hamas doğru olanı yapmazsa sonu hızlı, öfkeli ve acımasız olacaktır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girdi.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

HAMAS'I TEHDİT ETMEYE DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yeni bir açıklama yayınladı.

Gazze'de devam eden ateşkes sürecine ilişkin konuşan Trump, bir kez daha Hamas'a tehditlerde bulundu.

"MÜTTEFİKLER HAMAS'I HİZAYA GETİRMEYİ MEMNUNİYETLE KARŞILAYACAK"

Müttefiklerin Hamas'a müdahale konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Trump, "Orta Doğu’daki ve Orta Doğu çevresindeki şu anda Büyük müttefiklerimizin birçoğu, büyük bir coşkuyla ve açık bir şekilde, eğer Hamas, bizimle yaptıkları anlaşmayı ihlal ederek kötü davranmaya devam ederse bana Gazze'ye ağır bir kuvvetle girme ve "Hamas’ı hizaya getirme" fırsatını memnuniyetle karşılayacaklarını bildirdiler." ifadelerini kullandı.

"HAMAS'IN SONU HIZLI, ÖFKELİ VE ACIMASIZ OLACAK"

Hamas'ı bir kez daha yok etme tehdidinde bulunan Trump, şunları kaydetti:

Orta Doğu’ya karşı böyle bir sevgi ve ruh bin yıldır görülmemiştir!



Görülmesi gerçekten güzel bir şey!



Bu ülkelere ve İsrail’e dedim ki, "Henüz değil" Hala Hamas’ın doğru olanı yapacağına dair bir umut var.



Eğer yapmazlarsa, Hamas’ın sonu hızlı, öfkeli ve acımasız olacaktır.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ayrıca ateşkeste rol alan ülkelere teşekkür eden ABD Başkanı, "Yardım için arayan tüm ülkelere teşekkür etmek isterim.

Ayrıca, Orta Doğu’ya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne gösterdiği ve verdiği tüm yardımlardan dolayı büyük ve güçlü Endonezya ülkesine ve onun harika liderine de teşekkür ederim" dedi.