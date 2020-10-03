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    Trump hastaneye yatırıldı, antikor kokteyli verildi

    Trump hastaneye yatırıldı, antikor kokteyli verildi

    ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri hastaneye kaldırıldığı, kendisine yoğun antikor tedavisi uygulanmaya başlandığı açıklandı.
    • İHA
    • 03.10.2020 - 00:22
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    ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Beyaz Saray’a çevrildi.

    "ANTİKOR KOKTEYLİ" TEDAVİSİ

    Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’a tedavi sürecinde bir doz (8 gram) “Antikor Kokteyli” verildiği aktarıldı.

    Trump hastaneye yatırıldı, antikor kokteyli verildi #1

    BAŞKA VİTAMİN VE İLAÇLAR DA VERİLİYOR

    Trump’ın doktoru Sean P. Conley yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın tedavi sürecinde önlem olarak Regeneron tarafından üretilen Antikor Kokteyli’nden bir doz aldığını ifade ederek, antikorlara ek olarak Trump’a çinko, D vitamini, famotidin, melatonin ve aspirin verildiğini dile getirdi. Conley, “Bu öğleden sonra Başkan Trump yorgun ama morali yerinde. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından değerlendiriliyor. Birlikte bir sonraki adımlarla ilgili olarak Başkana ve eşine tavsiyelerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

    Trump hastaneye yatırıldı, antikor kokteyli verildi #2

    AİLENİN GERİ KALANI NEGATİF

    First Lady, Trump’ın semptomları arasında öksürük ve baş ağrısı olduğu belirtilirken, ailenin geri kalanının testinin negatif çıktığı bildirildi.

    ABD’li biyoteknoloji şirketi Regeneron tarafından geliştirilen Antikor Kokteyli’nin 29 Eylül’de yapılan denemelerinde virüsle enfekte olmuş ancak hastaneye kaldırılacak kadar hasta olmayan hastalarda viral seviyeleri azalttığı ve semptomları daha hızlı hafiflettiği belirtilmişti.

    Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından izlenecek yol-haberi için tıklayın

    Trump hastaneye yatırıldı, antikor kokteyli verildi #3

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