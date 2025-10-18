Trump, hükümlü eski kongre üyesinin hapisten çıkartılmasını istedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Trump yaptığı paylaşımda, eski Kongre Üyesi George Santos'un hapisten çıkarılması için bir feragatname imzaladığını açıkladı.

"HAPİS YATMAK ZORUNDA KALMAYAN PEK ÇOK HAYDUT VAR"

Santos'u "serseri" olarak tanımlayan Trump, "Ancak ülkemiz genelinde yedi yıl hapis yatmak zorunda kalmayan pek çok haydut var." ifadesini kullandı.

Trump, Santos'un uzun süredir hücre hapsinde tutulduğunu belirterek, kendisine iyi şanslar diledi.

7 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

ABD'de eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Santos'a, dolandırıcılık iddialarıyla yargılandığı davada 7 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

TEMSİLCİLER MECLİSİNDEN ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

8 Kasım 2022 ara seçimlerinde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi George Santos, daha sonra seçilmesiyle ilgili yalan beyanlarda bulunma, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi birçok suçlamayla gündeme gelmişti.

New York'ta Mayıs 2023'te gözaltına alınan Santos, 500 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Santos, savcılık tarafından hazırlanan 23 maddelik iddianamede, hakkındaki suçlamaları "cadı avı" olarak nitelemiş ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesince Mart 2023'te hakkında soruşturma başlatılan Santos'un, 1 Aralık 2023'te etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle üyeliği düşürülmüştü.